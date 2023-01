Ludwigshafen – Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss bei Arbeitslosigkeit weiterhin vorgelegt werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Messerangriff in Ludwigshafen am 18.10.2022 – Anklage erhoben Gegen einen inzwischen 26-jährigen Somalier, der sich seit 19.10.2022 in Untersuchungshaft befindet, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) kürzlich Anklage wegen zweifachen Mordes und wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung erhoben. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, am 18.10.2022, gegen 12:05 Uhr, in der Philipp-Scheidemann-Straße mit ... Mehr lesen »