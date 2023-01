Heidelberg – Zukunfts-Orientierungs-Akademie besucht das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -„IT in der Wissenschaft – von Molekularbiologie bis Astrophysik“ ist das Motto der ZOrA Akademie, mit der wir am 26. Januar das neue Jahr beginnen.

Termine:

Do., 26.01.2023 ab 16:00 Uhr:

Besuch des HITS

Sa., 28.01.2023 ab 10:00 Uhr: Modellierung

mit Snap! im Innovation Tank

Die Modellierung von Prozessen in Wissenschaft und Wirtschaft ist aus der modernen Berufs- und Forschungswelt nicht mehr wegzudenken. Welche Möglichkeiten und Methoden gibt es, und welche

Kompetenzen sind für diese Berufsfelder wichtig? Das sind die Fragestellungen, die wir diesmal in den Vordergrund unserer Akademie gestellt haben. Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) betreibt seit 2010 Forschung in verschiedenen interdisziplinären Bereichen zwischen Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. Das Institut wird nicht nur Projekte aus den Lebenswissenschaften und der Astronomie vorstellen, sondern auch die Menschen dahinter und ihren Berufsalltag. Forscherinnen und Forscher diskutieren mit den Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen, um sie für den Beruf als Naturwissenschaftlerin zu begeistern. Am zweiten Kurstag werden in der für Einsteiger und Einsteigerinnen geeigneten Programmierumgebung Snap! einige Methoden der Computersimulation an spannenden Beispielen aus der Wissenschaft erprobt. Dabei stehen Spaß und der spielerische Umgang mit den Fragestellungen im Vordergrund. Beide Kurstage können auch einzeln und getrennt voneinander gebucht werden. Anmeldung unter www.zora-

hd.de.

Die frühzeitige Beschäftigung mit Methoden aus dem Berufsalltag ist ein wichtiger Baustein zur Berufsfeldorientierung junger Menschen und soll Ansporn und Hilfestellung zugleich sein. Dabei nehmen IT-Kenntnisse eine herausragende Rolle ein. „Die Informatik hat den Wissenszuwachs in den letzten Jahren exponentiell beschleunigt. Moderne Forschung – egal in welchem Bereich – ist ohne ausgeprägte IT-Kenntnisse undenkbar“, begründet Prof. Dr. Nicole Marmé, Studiendekanin an der PH-Heidelberg, ihr

Engagement für das Projekt.

Die Zukunftsorientierungsakademie (ZOrA) ist ein Projekt der Pädagogischen Hoch- schule Heidelberg und der Uni Heidelberg und wird durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen ab Klasse 10 und zielt darauf ab, junge Frauen für Berufe in MINT und besonders in der Informationstechnik zu

interessieren.

Die Teilnahme ist kostenlos, und es sind keine Vorkenntnisse nötig. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Termin ankündigen und darüber berichten würden.

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Nicole Marmé (PH Heidelberg)

marme@ph-heidelberg.de

Tel.: +49 (1520) 19 44 505