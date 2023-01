Heidelberg -»Sunset Boulevard« Premiere am 26. Januar um 19:30 Uhr im Marguerre-Saal – Kammersängerin Carolyn Frank kehrt mit Andrew Lloyd Webbers zurück auf Heidelberger Bühne

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 26. Januar 2023 um 19:30 Uhr ist Andrew Lloyd Webbers Welterfolg erstmalig in Heidelberg zu erleben – unter der musikalischen Leitung von Dietger Holm und der Regie von Felix Seiler, der sich in Heidelberg mit »Im weißen Rössl« bei den Schlossfestspielen schon einen Namen gemacht hat. »Sunset Boulevard« wurde 1993 in London uraufgeführt und begeisterte international, es folgten ausgedehnte weltweite Tourneen. Webbers Musical basiert auf Billy Wilders Film Noir »Boulevard der Dämmerung«. Es erzählt die bewegende Geschichte um einen Star, der gegen das Vergessen kämpft – ein Kampf gegen Altern,

Einsamkeit und Isolation.

Als Norma Desmond kehrt Kammersängerin Carolyn Frank auf die Heidelberger Bühne zurück – in einer gleichermaßen berührenden wie dramatischen Rolle. Carolyn Frank verabschiedete sich 2019 mit einer Paraderolle ihres Faches, der Kabanicha in LeošJanáčeks Oper »Katja Kabanova« von der Bühne. Umso größer ist die Freude, dass sie nun noch einmal als Norma Desmond in ihr Heidelberger Stammhaus zurückkehrt. Norma lebt zurückgezogen in ihrer eigenen Welt und verdrängt, dass das Filmgeschäft sie längst vergessen hat. Die Entwicklung des Tonfilms läutet ein neues Kapitel für Hollywood ein, in dem Norma nicht mehr vorkommt, als sie auf Joe Gillis (Daniel Eckert) trifft. Auch der junge Autor träumt vom Karrieredurchbruch in der Traumfabrik. Norma plant ihr großes Comeback, für welches Joe das Drehbuch schreiben soll und findet auch privat Gefallen an

dem jungen Mann. Doch eigentlich ist Joe in die junge Betty verliebt. Neben dem Philharmonischen Orchester Heidelberg, das die große Orchesterfassung von »Sunset Boulevard« spielt, sind der Chor sowie Mitglieder des Dance Theatre Heidelberg auf der Bühne zu erleben.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de