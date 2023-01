Meckenheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittag des 17.01.2023 suchte eine männliche Person einen Hofladen in 67149 Meckenheim auf. Hierbei gab dieser gegenüber dem Hofpersonal an, Spenden für den ortsansässigen Sportverein zu sammeln. Da die männliche Person ihre Absicht plausibel erklären konnte, übergab der Inhaber des Hofladens dieser einen Bargeldbetrag in Höhe von 200,00EUR, was durch ... Mehr lesen »