Heidelberg – Persönlichkeit im Vordergrund: Infotag an der SRH Hochschule Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Holding) – Am Samstag, 21. Januar von 13 bis 17 Uhr präsentieren Studierende und Professor:innen die rund 40 Studiengänge und das hochschuleigene Studienmodell CORE.

Die Studierenden von Anfang an begleiten und mitnehmen, das ist ein erklärtes Ziel der SRH Hochschule Heidelberg. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Studieninteressierten und ihre Eltern ein persönliches Bild von der Hochschule machen können, wie eben auch am Infotag am 21. Januar von 13 bis 17 Uhr in der Ludwig-Guttmann-Str. 6. Prorektor Prof. Dr. Markus Breuer stellt die Hochschule und das vom Stifterverband ausgezeichnete Studienmodell CORE (Competence Oriented Research and Education) vor.

Der persönliche Kontakt und die individuelle Betreuung stehen an der Hochschule im Vordergrund. Dies können die Studieninteressierten bereits beim Infotag erleben. Interaktiv stellen aktuelle Studierende die Studiengänge und das Leben auf dem Campus vor und stehen für alle Fragen offen. So können bereits beim Infotag erste Kontakte geknüpft werden. Auch während des Studiums werden die Studierenden individuell betreut. Durch kleine Gruppen wird der Austausch mit den Dozierenden gefördert. Bei der Umsetzung von Prüfungsleistungen, wie zum Beispiel Praxisprojekten oder Studienarbeiten, haben die Studierenden die Möglichkeit, regelmäßig Rücksprache mit den Dozierenden zu halten.

Die Professor:innen der Hochschule stellen beim Infotag die Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Psychologie, Sozial- und Rechtswissenschaften, Information, Medien und Design, Architektur, Ingenieurwissenschaften sowie Therapiewissenschaften vor. Studienberaterinnen geben Tipps zur Studienwahl, zur Bewerbung und zur Finanzierung des Studiums.

