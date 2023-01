Heidelberg – Infos für Heidelberger Eltern mit Babys – Familienbüro informiert über familienfreundliche Angebote und startet den „Babytalk“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg startet mit gleich zwei aktuellen Angeboten für Heidelberger Eltern mit Babys ins neue Jahr:

Infoveranstaltung „Willkommen im Leben“ am 26. Januar Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 17 Uhr sind Heidelberger Eltern mit Neugeborenen zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben!“ eingeladen. Sie findet in den Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendförderung in der Plöck 2a statt. Die Mitarbeitenden des Familienbüros informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg und gehen individuell auf Fragen

zur neuen Lebenssituation ein. Auch Fragen zum Thema Kinderbetreuung werden beantwortet. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Austausch der Familien untereinander. Anmeldungen sind nicht notwendig. Die Betreuung von Geschwisterkinder während der Veranstaltung ist möglich. Dafür bittet das Kinder- und Jugendamt vorab um eine Ankündigung per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de. Alle anwesenden Familien erhalten eine Baby-

Begrüßungstasche mit wertvollen Informationen rund ums Baby und einem kleinen Geschenk. Wer am 26. Januar verhindert ist, kann sich die nächste Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. März 2023, um 17 Uhr vormerken.

Elternkurs „babytalk“ ab 7. Februar

Ab Dienstag, 7. Februar 2023, findet wieder an fünf aufeinanderfolgenden Terminen der Elternkurs „babytalk“ für Heidelberger Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr statt. Online angeboten werden die Termine am 7., 14., 21. und 28. Februar jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Der letzte Termin am Dienstag, 7. März 2023, 16 bis 17.30 Uhr, findet in den Räumen der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Heidelberg in der Plöck 2a statt und bietet Raum zum Kennenlernen und intensiven Austauschen der Familien untereinander. Fachlichen Input und die Anleitung übernimmt die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Infos dazu, was das Baby in den ersten Lebensmonaten braucht und kommt mit den Familien ins Gespräch. Anmeldungen sind per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888 möglich. Die Teilnahme ist für Heidelberger Familien kostenlos.

Kontakt und weitere Informationen: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Plöck 2a, 69117Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de,

www.heidelberg.de/baby.