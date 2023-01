Heidelberg – 15.000 Gäste feiern eine Show der Extraklasse im WinterVarieté Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Winter Varieté Heidelberg) – Mit der Show „This is PASSION!“ überzeugte das WinterVarieté Heidelberg auf ganzer Linie und setzte mit der bisher erfolgreichsten Saison ein Ausrufezeichen in der Varietéwelt – innovativ, spektakulär und mitreißend! Die Begeisterung für die sechste Saison kannte keine Grenzen und die ersten Ideen für die Highlights der nächsten Saison erstrahlen schon am Horizont.

Heidelberg, 19. Januar 2022 – Restlos ausverkaufte Shows – Standing Ovations von der Premiere bis zum finalen Scheinwerferstrahl und ein überwältigend positives Feedback – Diese Saison hat mit einem Verkaufsrekord von über 15.000 Besuchern alle Erwartungen und Wünsche nach zwei Jahren Corona-Pause übertroffen. Mit einer fantastischen Dernière und einem Feuerwerk an Varietégenuss verabschiedete sich das WinterVarieté in Heidelberg in der ersten Januarwoche aus seiner Spielsaison 2022/2023.

„Wir sind noch immer überwältigt, diese Saison war einfach grandios. Wir danken allen, die an uns geglaubt haben und pure Begeisterung in die ShowArena gebracht haben. Strahlende Gesichter bei Jung und Alt, nicht enden wollender Applaus und pure Lebensfreude – als Veranstalter kann man sich nicht mehr wünschen. So setzt diese Spielzeit nun Maßstäbe, die man nur erreichen kann, wenn sich Qualität und Leidenschaft als Basis in jeder einzelnen Facette des Gesamtprojektes WinterVarieté vereinen.“, freuen sich Florian Keutel und Riadh Bourkhis, die sich mit dem gesamten WinterVarieté Team für die vielleicht kreativste und authentischste Varietéshow in der Region verantwortlich zeichnen.

Die nächste Spielzeit 2023/2024 – erste Highlights im Blick

Für die nächste Saison haben die Macher des einzigartigen WinterVarieté bereits heute die ersten Highlights im Blick, denn schon jetzt beginnen die Planungen für die siebte Spielzeit in Heidelberg. „Wir sind inspiriert, hochmotiviert und nach diesem ‚Neustart‘ geradezu beflügelt. Unser Anspruch kann daher nur sein, wieder neue Überraschungsmomente zu kreieren, außergewöhnliche Künstler nach Heidelberg zu holen und weiter alles daran zu setzen, unserem Ruf als innovativste Varietéshow gerecht zu werden. Auch in Zukunft werden wir immer eines bleiben: anders als alle anderen! Das gesamte WinterVarieté Team freut sich schon heute auf den Tag im November, wenn in unserer ShowArena endlich wieder Showtime ist“, bekräftigt der kreative Varieté- und Veranstaltungsprofi Florian Keutel.

Unvergessliche Momente im WinterVarieté

Brandneue Highlights aus der Varietéwelt wie Tumar KR mit ihrer unglaublichen Kontorsionsperformance oder die faszinierende Lichtershow von Laser Man – dazu die Crème de la Crème der Akrobatik mit Silver Power, dem Duo Nostalgia, Marco Noury und dem Duo Aurum sorgten für Begeisterungsstürme und nie enden wollenden Szenenapplaus unter den Besuchern. Die beiden Comedy-Virtuosen Herr Niels und Sebastian Rosenbaum begeisterten das Publikum charmant und humorvoll, während Ausnahmesängerin Ruth Calixta, Serafima an der Violine und das Vegas Showballett musikalisch, emotional und mitreißend durch die Show führten.

Die ShowArena – ein Platz zum Wohlfühlen und Genießen

In der modernen und festlichen ShowArena ist und bleibt die einzigartige Wohlfühlatmosphäre, die es nur im WinterVarieté gibt, in allen Bereichen spürbar.

Die neuen WinterVarieté Family Shows, die an ausgewählten Nachmittagen stattfanden und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, brachten die ganze Familie an den Feiertagen zusammen und begeisterten ein ganz neues Publikum zu familienfreundlichen Preisen für die Welt des Varieté.

Das motivierte Serviceteam servierte zu den Abendveranstaltungen über 50.000 Teller mit feinen Kreationen aus der WinterVarieté Küche und die Gäste durften an den liebevoll eingedeckten Tischen genießen. Ob in der klassischen oder vegetarischen Variante des Drei-Gänge-Menüs, hier überzeugten die Qualität und die hochwertigen Zutaten. Auch die exklusive Getränkeauswahl, mit hervorragenden Weinen aus der Region, ließ keine Wünsche offen.

Jetzt schon Vorfreude genießen

Wer seinen Wunschtermin für die kommende Saison schon sichern will, sollte nicht lange zögern. Die beliebtesten Termine sind erwartungsgemäß schnell ausverkauft. Wir freuen uns ab sofort über Ihre Vorreservierungen für die siebte WinterVarieté-Spielzeit ab November 2023.

Weitere Informationen unter winter-variete.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer: 01805-11 88 30 (0,14€/min. aus dem dt. Festnetz, max.0,42€/min. aus dem dt. Mobilfunknetz)