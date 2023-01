Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal – Freitagsaktion: Digital lesen in der Kinderbücherei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Freitag, 27. Januar, von 15 bis 18 Uhr lädt die Stadtbücherei im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Freitagsaktion“ Familien mit Kindern ab vier Jahren zur Veranstaltung „Lesen und Vorlesen mit digitalen Medien“ ein. Interaktive Bilderbücher, digitale Leseangebote im Internet und Kinderbuch-Apps können den Spaß am Lesen und die Sprach- und Lesefähigkeit fördern. In der Kinderbücherei liegen an diesem Tag Tablets mit ausgewählten Apps und digitalen Bilderbüchern zum Vorlesen, Selberlesen und Zuhören bereit. Vom Tiptoi-Stift über die LeYo!-App zu den Onilo Boardstories oder den E-Books und E-Audios für Kinder in der Onleihe. Alles kann ausgiebig ausprobiert und erkundet werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Voranmeldung, jeder der Lust und Zeit hat, kann in der Kinderbücherei vorbeischauen und gemeinsam mit seinen Kindern auf Entdeckungsreise in die digitale Welt starten. Begleitet wird die Leseförderaktion von der Medienpädagogin und Stadtbüchereimitarbeitern Dorle Voigt, die mit Rat, Tat und Tipps zur Seite steht.

Kinderbücher lesen mit Onilo

Onilo ist ein Leselernportal, das animierte Kinderbücher, sogenannte Boardstories, anbietet. Die Stadtbücherei Frankenthal stellt kleinen Leserinnen und Lesern Verleihcodes zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Damit hat man auf www.onilo.de oder in der Onilo-App Zugriff auf ausgewählte Bücher zum Lesen, Hören und Verstehen. Die Verleihcodes liegen in der Kinderbücherei bereit, Fragen beantwortet das Team gerne.

Mehr zur „Freitagsaktion“

Die neue Reihe „Freitagsaktion“ findet einmal monatlich – zur Einstimmung ins Wochenende – in der Kinderbücherei statt. Die Themen sind vielfältig und die Aktionen richten sich an Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters. Die nächsten Veranstaltungen, jeweils von 15 bis 18 Uhr: 24. Februar „Blue-Bot programmieren“, 24. März „Bauen und Programmieren mit Lego“ und am 28. April „Virtual Reality Gaming und Augmented Reality erleben“.

Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 06233 89 630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder persönlich in der Welschgasse 11, zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr).

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)