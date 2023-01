Frankenthal – NACHTRAG – 89-Jähriger gestorben – Vorläufiges Ergebnis der Obduktion liegt vor

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 16.01.2023 in Frankenthal wurde der 89-jährige Verstorbene gestern (18.01.2023) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache ein kardio-respiratorisches Versagen (Herz-Lungen-Versagen) in Kombination mit einem Blutverlust. Bei der Obduktion wurden bei dem Verstorbenen mehrere Verletzungen festgestellt, welche von einer stumpfen Gewalteinwirkung stammen. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass der 89-Jährige erhebliche Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems hatte, die sich begünstigend auf den tödlichen Verlauf ausgewirkt haben dürften.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.