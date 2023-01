Frankenthal – Kostenlose Schulbuchausleihe: Antrag bis 15. März – auch online möglich

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

In Rheinland-Pfalz werden Familien bei der Anschaffung von Schulbüchern finanziell entlastet. Neben einem Ausleihsystem, bei dem alle Familien Schulbücher gegen eine geringe Gebühr ausleihen können, existiert für einkommensschwächere Familien die Möglichkeit, alle erforderlichen Lernmittel kostenfrei zu erhalten. Die Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe ist an Einkommensgrenzen gebunden, beispielsweise gilt für Eltern mit einem Kind eine Einkommensgrenze von maximal 26.500 Euro steuerpflichtiges Jahresbrutto und die Ausleihe ist jedes Jahr neu zu beantragen. Die Abgabefrist endet am 15. März und gilt auch, falls noch nicht endgültig feststeht, welche Schule die Schülerin oder der Schüler besuchen wird.

Online-Antrag möglich

Unter www.frankenthal.de/schulen kann der Antrag unkompliziert und schnell online ausgefüllt und direkt abgeschickt werden. Auf den Seiten der Stadtverwaltung sind auch die entsprechenden Merkblätter, der Antrag als pdf und weitere Informationen zu finden. Alternativ können Eltern die Papieranträge ausfüllen, die bereits in den Schulen verteilt wurden. Sie müssen per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Schulen, Rathausplatz 2.7, 67227 Frankenthal, geschickt oder können direkt in der Schule abgegeben werden.

Anträge, die nach dem 15. März eingehen, sowie unvollständige Anträge (z. B. bei fehlendem Einkommensnachweis / Job-Center-Bescheid) können leider nicht bearbeitet werden.

Gebührenpflichtige Schulbuchausleihe

Familien, deren Einkommen über der Einkommensgrenze liegt, können gegen eine geringe Gebühr an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen. Die Anmeldung durch die Eltern über das Elternportal des Landes ist nur im Zeitraum vom 26. Mai bis 26. Juni möglich. Hierfür wird ein Anmelde-Freischaltcode benötigt, den die Schulen ab Mitte Mai verteilen.

Ausführliche Informationen zum System der Schulbuchausleihe, Einkommensgrenzen etc. sind beim Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz unter www.lmf-online.rlp.de abrufbar.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)