Frankenthal – Erste Hilfe für Kulturgut – Stadtarchiv schafft Notfallbox an

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Für den Notfall, der hoffentlich nie eintritt, ist das Stadtarchiv Frankenthal nun etwas besser gerüstet als bisher. Dank Unterstützung der Landesstelle Bestandserhaltung am Landesbibliothekszentrum in Rheinland-Pfalz konnte das Stadtarchiv im Dezember eine sogenannte Notfallbox anschaffen, die im Ernstfall schnelle Hilfe ermöglicht, um das Archivgut zu bergen und die Schadensausbreitung einzudämmen. Vom Gummistiefel über Löschkartons bis hin zur Stretchfolie sind damit nun die wichtigsten Hilfsmittel jederzeit griffbereit. So ist im Fall von Wasserschäden beispielsweise eine Gefriertrocknung von durchnässtem Papier üblich, die auf diese Weise mit der Verpackung in Stretchfolie und der Beschriftung und Kennzeichnung des Archivguts vorbereitet werden kann.

Wann eine Notfallbox zum Einsatz kommt

Spätestens der Einsturz des Stadtarchivs Köln im Jahr 2009 hat der Öffentlichkeit bewusst gemacht, dass Kommunalarchive unersetzliches Kulturgut verwahren. Bei kleineren oder größeren Katastrophen, die diese Einrichtungen treffen können, droht schlimmstenfalls der Verlust eines Teils des historischen Erbes – und damit letztlich der Identität einer Stadt. Ein Einsturz wie in Köln ist dabei der „worst case“. Aber auch kleinere Notfälle wie Rohrbrüche oder Brände und das damit verbundene Löschwasser können zu irreparablen Schäden an den historischen Dokumenten führen, wenn nicht schnell gehandelt wird.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)