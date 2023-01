Wiesloch – Schuhsammelaktion am 28.01.2023 zugunsten der KOLPING INTERNATIONAL Foundation

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum siebten Mal findet dieses Jahr die bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der KOLPING INTERNATIONAL Foundation statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Wiesloch an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Bundesweit wurden in den letzten sechs Jahren schon über 1,2 Millionen Paar Schuhe gesammelt.

Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die nicht mehr getragen werden, aber noch in einem guten Zustand sind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun. Die Kolpingsfamilie Wiesloch sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, den 28. Januar, in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr im Gemeindehaus St. Laurentius, Schloßstraße 1, 69168 Wiesloch.

Da die Schuhe noch weitergetragen werden sollen, ist es hilfreich, dass sie paarweise verbunden und nicht beschädigt oder stark verschmutzt sind.

Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der KOLPING INTERNATIONAL Foundation zugute. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch

