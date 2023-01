Südliche Weinstraße – Landrat Dietmar Seefeldt besucht Convivo Park in Bad Bergzabern – Zweite Wohn-Pflege-Gemeinschaft in der Region

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Seit 2021 gibt es den Convivo Park in Bad Bergzabern. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung mit unterschiedlichen Wohn- und Versorgungsangeboten für Seniorinnen und Senioren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bremen und unterhält Einrichtungen in ganz Deutschland. Landrat Dietmar Seefeldt hat kürzlich gemeinsam mit Michaela Endys, Leitung der Abteilung Soziales, und der Leiterin des Referates Demografie, Heike Neumann, den Convivo Park in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern besucht.

Die Parkleiterin Natalie Schwöbel stellte die Einrichtung vor und führte durch die Räume. Verteilt auf Haupt- und Nebengebäude gibt es 88 barrierearme Wohnungen unterschiedlicher Größe, eine Tagespflege mit 15 Plätzen, einen ambulanten Pflegedienst und zwei Wohn-Pflege-Gemeinschaften mit jeweils zwölf Appartements.

„Der Ausbau von Angeboten für ältere Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises mit der Möglichkeit, sich ortsnah versorgen zu können, ist uns als Landkreis ein großes Anliegen. Insbesondere der Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften liegt mir persönlich am Herzen“, sagte Landrat Seefeldt. Wohn-Pflege-Gemeinschaften seien eine Alternative zur häuslichen und stationären Versorgung älterer Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf, die sich im besten Fall im eigenen Wohnort oder in der Nähe befänden. Mit der Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Gossersweiler-Stein, die im Juni vergangenen Jahres eröffnete, gibt es nunmehr zwei dieser Wohnangebote von Convivo in der Südpfalz.

Pflegestützpunkte beraten

Die im Landkreis Südliche Weinstraße zuständigen Pflegestützpunkte beraten und informieren gerne zu allen Angeboten pflegerischer, hauswirtschaftlicher oder begleitender Versorgung. Die Stützpunkte sind unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Annweiler – Bad Bergzabern: 06343 6100851

Edenkoben – Herxheim – Offenbach: 07276 5030163

Landau – Landau-Land: 06341 347112

Neustadt – Maikammer: 06321 93789-10

Weitere Informationen sind auf der Webseite der Kreisverwaltung zu finden unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/landkreis/senioren.php

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt hat mit Michaela Endys (Leiterin Abteilung Soziales, rechts) und Heike Neumann (Referatsleiterin Demografie, Zweite von rechts) den Convivo Park unter der Leitung von Natalie Schwöbel (links) besucht. Foto: Kreisverwaltung