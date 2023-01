Mannheim – An Bushaltestelle überfallen und mit Messer bedroht

Mannheim / Mannheim-Neckarstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Als ein 34-jähriger Mann sich Dienstagnacht in dem Zeitraum von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr an der Bushaltestelle am Alter Meßplatz befand, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderten die zwei Täter die Herausgabe des Mobiltelefons sowie Bargeld des 34-Jährigen.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass einer der Täter mit einer Mütze bekleidet war und ca. 26 Jahre alt sein soll. Über den zweiten Täter ist bekannt, dass er Locken und eine Jogginghose trug.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Tätern machen können.

Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.