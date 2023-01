Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern erhält vom DFB erneut eine Geldstrafe

Kaiserslautern. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichem Verhalten seiner Anhänger bei drei Zweitligaspielen mit einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 34.000 Euro belegt. Davon kann der Verein einen Betrag von bis zu 11.400 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, die dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wären. Bereits Anfang Januar 2023 wurde der FCK vom DFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.400 Euro belegt. Sanktioniert wurden Vergehen bei den Auswärtsspielen in Rostock und Bielefeld sowie beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC. So zündeten FCK-Anhänger in der 72. Minute des Zweitligaspiels bei Hansa Rostock am 21. Oktober 2022 einen Rauchtopf. Vor Beginn des Spiels bei Arminia Bielefeld am 5. November 2022 zündeten Kaiserslauterer Zuschauer mindestens zwölf Bengalische Feuer. Vor und während des Zweitliga-Heimspiels gegen den Karlsruher SC am 8. November 2022 brannten Kaiserslauterer Zuschauer 44 pyrotechnische Gegenstände ab.

Der 1. FC Kaiserslautern wird wie gewohnt versuchen, Einzeltäter zu identifizieren und gegebenenfalls in Regress zu nehmen. Gegen ermittelte Täter werden zudem Stadionverbote ausgesprochen. Gleichzeitig möchte sich der FCK nochmals für den Support der FCK-Fans bedanken, die die Roten Teufel lautstark und regelkonform unterstützen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat nach seiner Rückkehr vom Trainingslager in der Türkei ein Freundschaftsspiel am Sonntag am Betze mit 4:0 gegen das Regionalliga-Spitzenteam Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Julian Niehues und Terrence Boyd brachten den FCK mit 2:0 in Führung, in der zweiten Halbzeit sorgte Lex Tyger Lobinger mit einem Doppelpack für den 4:0-Endstand.

Der Rückrundenauftakt vom 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag 28. Januar 2023 bei Hannover 96 statt. Das erste FCK-Heimspiel im neuen Jahr wird am Samstag, den 4. Februar 2023 um 13 Uhr, gegen Holstein Kiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ausgetragen. Für die Rückrunden-Heimspiele bietet der FCK für seine Fans eine Dauerkarte an. Der 1. FC Kaiserslautern belegt als Aufsteiger nach der Hinrunde mit 29 Punkten den hervorragenden vierten Tabellenrang. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto: FCK-Torjäger Terrence Boyd erzielte beim 4:0-Erfolg im Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt einen Treffer (Foto Michael Sonnick)