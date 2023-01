Heidelberg – 5. TanzBiennale im Unterwegstheater – Programm

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 27.1. bis zum 5.2. finden im Unterwegstheater mehrere Vorstellungen der diesjährigen Tanzbiennale Heidelberg mit vielen internationalen Künstlern und Künstlerinnen aus der Tanzszene statt.

Tickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Programmübersicht TanzBiennale ’23: HebelHalle UnterwegsTheater und Choreographisches Centrum Heidelberg:

Freitag, 27.1.2023 – 20 Uhr – HebelHalle – Eröffnung der TANZBiennale 2023

„Hope Hunt and the Ascension into Lazarus“, Oona Doherty

„La Medida que nos ha de dividir“, Qabalum, Diego Pazó, Lucia Brguete

Samstag, 28.1.2023 – 18:30 Uhr – Hebel Halle – CC 1

„Night Sea, Island Wave(s)“, Shumpei Nemoto

„One, One, One“, Ioannis Mandafounis

Sonntag, 29.1.2023 – 20:30 Uhr – HebelHalle

„Samsara“ – „Raiz“, Chey Jurado & Javito Mario

„Pode Ser“, Leila Ka, Compagnie Leila Ka

Dienstag, 31.1.2023 – 20:30 Uhr – HebelHalle

„May B“, Maguy Marin / Compagnie Maguy Marin

Mittwoch, 1.2.2023 – 20:30 Uhr – CC 1

„AEffective Choreography“ [+16], André Uerba, Short Hope

Donnerstag, 2.2.2023 – 20:30 Uhr – HebelHalle

„Navy Blue“, Oona Doherty

Freitag, 3.2.2023 – 18:30 Uhr – HebelHalle

CC-Celebrities

Loic Perela – Solo

Seung Hwan Lee – Duo

Mirko Guido – Shifting Thoughts

Samstag, 4.2.2023 – 18:30 Uhr – HebelHalle

„Ballettabend-Mixed Bill“, Akademie des Tanzes Mannheim,

Prof. Agnès Noltenius / Prof. Rosemary Helliwell

Sonntag, 5.2.2023 – 17:30 Uhr – HebelHalle

TANZ GALA Baden-Württemberg

Nationaltheater Mannheim – Stuttgarter Ballett – Theater Pforzheim – Theater Ulm –

UnterwegsTheater Heidelberg – Gauthier Dance – Dance Theatre Heidelberg –

Kyiv Modern Ballet (Ukraine) – Compagnie Leila Ka (Frankreich)

Detaillierte Infos zum Programm und Tickets finden Sie auf den Websites des Stadttheaters und des Unterwegstheaters.