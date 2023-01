Frankenthal – Feuerwehreinsatz im Europaring – glücklicherweise keine Verletzten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie in einem verkehrsberuhigten Bereich parken“: So steht es auf den Flyern, die das Ordnungsamt der Stadt Landau in den zurückliegenden Wochen im Wohnpark am Ebenberg verteilt hat. Die „Schonzeit“ mit reinen Hinweis-Flyern ist nun aber vorbei. Ab der kommenden Woche ... Mehr lesen »