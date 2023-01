Mannheim – Gemeinsam lesen in der Stadtbibliothek startet wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadtbibliothek Mannheim startet in Zusammenarbeit mit dem Kulturparkett e.V. wieder das monatliche Shared Reading – gemeinsam lesen. Die ersten Treffen des Jahres finden statt



am Freitag, 27. Januar 2023, 18 bis 19.30 Uhr

und Freitag, 24. Februar 2023, 18 bis 19.30 Uhr

im Dalberghaus, N 3,4.



Die Shared Reading-Leseleiterin bringt eine Kurzgeschichte mit und leitet das Gespräch zum Gehörten und Gelesenen. Jeder kann sagen, was er denkt und fühlt. Oder schweigen und einfach nur zuhören. Shared Reading ist weder Buchclub oder ambitionierter Literaturkreis, sondern eine Methode in einer Atmosphäre unangestrengter Offenheit die Wirkung von Literatur zu erleben. Alle Termine sind unabhängig voneinander, der Einstieg ist daher jederzeit möglich.



Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder Tel. 0621 293 8935.

