Ludwigshafen – Nach brutaler Bluttat in Oggersheim wurden 22.500 € gespendet – Stadt hat Spendenkonto geschlossen

Ludwigshafen – Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ludwigshafen hat das Spendenkonto geschlossen, das unmittelbar nach der grausamen Bluttat am 18. Oktober 2022 in Oggersheim eingerichtet worden war. Rund 22.500 Euro an Spenden sind zusammengekommen. Das Spendenergebnis sowie die Verteilung der eingegangenen Gelder an die Hinterbliebenen wird nun am 30. Januar im Bau- und Grundstücksausschuss erörtert. Das Gremium muss der weiteren Verwendung der Spenden zustimmen. Insgesamt hat die Stadtverwaltung rund 190 Einzahlungen registriert.

Beiträge zum Thema:

Ludwigshafen – ERSTMELDUNG – #Oggersheim – Großeinsatz der Polizei – keine Gefahr für die Bevölkerung – Toter nach Streitigkeiten

Ludwigshafen – 5. NACHTRAG #Messermörder in #Oggersheim – Todesursache inneres und äußeres Verbluten sowie massive Verletzungen eine Vene und die Lungen

Ludwigshafen – 3. NACHTRAG – #Messermörder aus #Oggersheim war polizeibekannt

Ludwigshafen – “Bürger für Ludwigshafen”: Trauermarsch / Gedenken der Opfer der Messermorde in Ludwigshafen (Oggersheim)