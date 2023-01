Ludwigshafen – Hausnotruf in der Region Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland: Schutzengel in der dunklen Jahreszeit

Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Donnerstag, dem 12.01.23, kam es in den Abendstunden, gegen 22.00 Uhr in der Nußlocher Straße, bei einem dortigen Einkaufsmarkt, zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine fünfköpfige Personengruppe griff unvermittelt einen 63-jährigen Mann an. Dieser wurde hierbei von einem bislang unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer bislang ... Mehr lesen »