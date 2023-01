Speyer – Vollsperrung Schubertstraße/Bahnhofstraße

Landkreis Bad Dürkheim – Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute gegen ca. 3:47 Uhr wurde die Feuerwehr Haßloch zu einer Explosion in den Schlehenweg gerufen. Etwa zeitgleich wurde ein Fahrzeugbrand in der Wehrlachstraße gemeldet. Vor Ort konnte allerdings kein brennendes Fahrzeug festgestellt werden. Allerdings gab es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Schlehenweg. Währen diesen ... Mehr lesen »