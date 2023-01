Speyer – Brand in Wohnung – 1. Nachtragsmeldung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Feuer brach ersten Ermittlungen zu Folge im Badezimmer einer Wohnung aus. Durch Rauchgasentwicklung wurden zwei Frauen im Alter von 51 und 68 Jahren leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein 65-jähriger Bewohner schlug während der Löscharbeiten einer Feuerwehrkraft auf den Arm. Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Speyer hinzugerufen und der Bewohner an diesen übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

