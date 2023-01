Sinsheim/Speyer – Winterwochen in den Technik Museen Sinsheim Speyer – Besucher erhalten einen IMAX-Dokumentar-Film ihrer Wahl zum Eintritt dazu

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Monate Januar bis März sind für gewöhnlich dunkel, kühl und nass. Es fehlt die Abwechslung und das Abenteuer. Die Sehnsucht, an weit entfernte Orte zu reisen, ist groß. Wie wäre es, genau in dieser Zeit, in den Südpazifik abzutauchen oder ins Weltall zu fliegen und das sogar kostenlos? Die Technik Museen Sinsheim Speyer machen es möglich. In den Winterwochen erhält jeder Besucher von 16. Januar bis zum 31. März 2023 zum Museumseintritt zusätzlich einen IMAX-Dokumentarfilm gratis dazu. „Mit diesem Angebot wollen wir den Aufenthalt in den Museen noch spannender gestalten. Unsere IMAX-Dokumentationen sind eine passende Ergänzung zum Museumsbesuch und die Besucher können in die unterschiedlichsten Welten eintauchen“, erklärt IMAX-Manager der Technikmuseen Michael Einkörn. Aktuell laufen in den hochmodernen IMAX-Kinos folgende Dokumentarfilme: Im IMAX 3D in Sinsheim werden „Planet Power“, „Wild America“, „Wunder der Tiefe“ und „Hubble“ gezeigt, während die Zuschauer im IMAX DOME in Speyer „Apollo 11“, „The Magic of Flight“, „Delfine“ und „Wunderwelt Südpazifik“ auf der Leinwand genießen können.

„Die wirklich hochwertigen Dokumentarfilme decken also, genau wie die Museumsausstellungen in Sinsheim und Speyer, thematisch von Unterwasser bis ins Weltall, alles für die Zuschauer ab“, berichtet Einkörn. Die Auswahl des gewünschten Dokumentar-Films trifft der Besucher am jeweiligen Besuchstag direkt vor Ort. Die Filme haben eine Spieldauer von etwa 45 Minuten. Auch Inhaber von Gutscheinen und Geschenkkarten erhalten im Aktionszeitraum die Filmvorführung kostenlos zum Museumseintritt dazu. IMAX-Blockbuster in Sinsheim sowie bestehende Pauschalangebote sind von den Winterwochen ausgenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/winterwochen.



Beide IMAX-Kinos begeistern die Besucher seit Jahren durch innovative Technik auf höchstem Niveau. Das IMAX 3D Kino Sinsheim präsentiert die Filme in IMAX-4k-Lasertechnik, hierbei werden zwei riesige Laser-Projektoren verwendet, die die Bilder in 4k-Qualität auf eine haushohe, 27 x 22 Meter große Leinwand projizieren. Durch spezifisch für IMAX gemasterte Soundtracks und eine täglich durchgeführte Kalibrierung wird eine hervorragende Klangqualität sichergestellt. Auch das IMAX DOME Kino in Speyer bietet den Zuschauern ein ganz besonderes Erlebnis. Die Filme werden nicht auf eine flache Leinwand, sondern auf eine riesige Kuppel projiziert, die eine Fläche von rund 1000m² hat. Der passende Sound kommt dabei von einem 6-Kanal-Tonsystem mit 22.000 Watt Leistung und einem Subbass-System, das die Filmhandlung körperlich spürbar macht. Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall Vom gemeinnützigen Förderverein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.500 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.



Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.