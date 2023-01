Ludwigshafen – “Klassenduell”: Kinder aus der Gartenstadt nehmen an Leseförderprojekt teil

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit großem Erfolg bietet die Stadtbibliothek Ludwigshafen seit nunmehr zehn Jahren für die Ludwigshafener Grundschulen das Leseförderprojekt “Klassenduell” an. Eine weitere Runde des Leseförderprojektes startet im Januar 2023 in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt. Teilnehmen werden Schüler*innen der Grundschule Hochfeldschule aus der Gartenstadt. Die Kinder beschäftigen sich, betreut durch die Mitarbeiterinnen der Stadtteil-Bibliothek, Bettina Maida und Carolin Strelow, im kommenden Schulhalbjahr ganz intensiv mit zehn Kinderbüchern. Am Ende der Projektzeit treten die Kinder in einem Duell gegeneinander an und können ihr Wissen über die Bücher unter Beweis stellen. Los geht es am Montag, 23. Januar 2023, um 10.15 Uhr mit der Auftaktveranstaltung in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt, Königsbacher Straße 14. Das Mainzer LeseTheater “Gespensterjäger auf eisiger Spur” von Schauspieler und Autor Michael Hain, stimmt die Schüler*innen auf die Lektüre der Bücher ein. Die Kinder erhalten nach der Veranstaltung von der BürgerStiftung Ludwigshafen, die das Leseförderprojekt seit Jahren unterstützt, die Bücherkisten für ihr Klassenduell.

Zum Klassenduell

Das Projekt hat die Lesefreude vieler Grundschulkinder gesteigert und ist nicht mehr aus dem Veranstaltungsangebot der Stadtbibliothek Ludwigshafen wegzudenken. Das Konzept erhielt 2014 vom Bundesverband für Bildung, Wissenschaft und Forschung e.V. den “Innovationspreis Bildung” und wurde für das herausragende Engagement zum Thema Bildung ausgezeichnet. Das Klassenduell findet mit freundlicher Unterstützung der BürgerStiftung Ludwigshafen statt.