Ludwigshafen – 22jähriger mit Schlagstock und Messer schwerverletzt

Ludwigshafen – Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagabend (15.01.2023), gegen 21:30 Uhr, wurde ein 22-Jähriger von zwei Männern (23 und 29 Jahre alt) in der Heinigstraße angegriffen. Der 29-Jährige schlug mehrfach mit einem Schlagstock auf den 22-Jährigen ein. Der 23-Jährige verletzte ihn mit einem Messer. Die Angreifer ließen von dem 22-Jährigen ab, als seine Begleitung diese mit einem Reizgas besprühte. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde durch den Angriff schwer verletzt. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz