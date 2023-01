Eberbach – Barrierefreier Umbau Bushaltestellen geht weiter – Ab Montag: Schwanheimer Straße/Dr.-Mantel-Weg – Verkehr per Ampelregelung

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 8. September 2022 hat der Gemeinderat die Bauleistungen zum zweiten Bauabschnitt „Umbau der Barrierefreien Bushaltestellen“ an die Firma Michael Gärtner vergeben. Nun sollen die ersten Bushaltestellen in der Schwanheimer Straße (Haltestellen: Dr.-Mantel-Weg) barrierefrei umgebaut werden. Die Arbeiten beginnen ab Montag, 16. Januar, und werden für die beiden Haltstellen ca. fünf Wochen andauern. Für die Dauer der Baumaßnahme wird der Verkehr per Ampel geregelt. In unmittelbarer Nähe wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet, sodass die Andienung der Haltestelle weiterhin gewährleistet ist.



Anschließend sollen die Haltestellen in der Beckstraße (Haltestellen: Brockenhof), Berufsschule und Hohenstaufenstraße (Haltestellen: Verbindungsweg) umgebaut werden. Erfahrungsgemäß kommt es im Laufe einer Baumaßnahme zu notwendigen Anpassungen des Bauablaufs. Soweit notwendig, wird darüber informiert. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Christiane Seisler unter der Telefonnummer 06271/ 87-276 zur Verfügung. Die Stadt Eberbach bedauert alle Unannehmlichkeiten, die durch die Arbeiten möglicherweise entstehen.

Quelle:

Foto: Stadt Eberbach