Landau – Zur Information: Montagvormittag bleibt der Bauhof zu

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 16. Januar hat der Bauhof des EWL nur zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet

Wegen einer Schulung der Mitarbeitenden im Bauhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) bleibt die Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße 18 am Montagvormittag (16. Januar) für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Verkauf von zusätzlichen Säcken zur Abfallentsorgung – für Restabfall, Grünschnitt und die Papiersammlung – findet an diesem Tag nur am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr statt. Die Verkaufsstelle im EWL-Dienstleistungszentrum in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 hat dagegen wie gewohnt geöffnet, das heißt für den Montagvormittag von 8:30 bis 12 Uhr. Mehr zu Erreichbarkeit und Öffnungszeiten des EWL unter: www.ew-landau.de/öffnungszeiten

Quelle EWL