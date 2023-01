Neustadt – Schwerpunktkontrollwoche “Verkehrssicheres Fahrrad” an drei weiterführenden Schulen

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Woche vom 09.01.-13.01.2023 wurden anlässlich des Schulbeginns nach den Weihnachtsferien an drei weiterführenden Schulen in Neustadt/Weinstraße -dem Leibniz-Gymnasium, dem Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium sowie dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium- Schulwegkontrollen mit dem Schwerpunkt “Verkehrssicheres Fahrrad” durchgeführt. Insbesondere während der dunklen Jahreszeit ist eine vorschriftsmäßige und funktionierende Beleuchtung ein wichtiger Faktor für Radfahrende, um auf ihrem Weg sicher anzukommen. Die gute Sichtbarkeit durch ein ausreichend helles, weißes Frontlicht sowie ein rotes Rücklicht wird durch Reflektoren unterstützt und ergänzt. Zur vorgeschriebenen Ausstattung gehören hier ein weißer Reflektor vorne, ein roter Reflektor hinten sowie seitliche, gelbe Reflektoren, welche sich integriert in den Pedalen sowie in den Speichen des Fahrrads befinden müssen. Die sogenannten “Katzenaugen”, seitliche gelbe Reflektoren, welche in den Speichen angebracht werden, dürfen hierbei durch einen an den Reifen oder Speichen angebrachten, reflektierenden Streifen ersetzt werden, jedoch gilt: So oder so- seitliche Reflektoren sind ein Muss! Die verkehrssichere Ausstattung des Fahrrads wird komplettiert durch eine helltönende Klingel sowie (mindestens) zwei voneinander unabhängige Bremsen. Bei den durchgeführten Kontrollen konnten insgesamt zwanzig Fahrräder mit Mängeln, überwiegend aufgrund mangelhafter/ fehlender Beleuchtung oder fehlenden Reflektoren, festgestellt werden. Die Kinder und Jugendliche selbst erwartet natürlich kein Verwarnungsgeldverfahren. Vielmehr wurden die Sorgeberechtigten mittels sogenannten Mängelberichten auf die Mängel aufmerksam gemacht und zur zeitnahen Beseitigung aufgefordert. Nicht unerwähnt bleiben darf die Tatsache, dass die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei den Kontrollen aber auch viele Fahrräder im ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand zu sehen bekamen. Viele der Radfahrenden waren zudem ausgestattet mit Schutzhelm und Warnweste.