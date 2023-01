Worms – Jetzt für „Worms blüht auf“ 2023 bewerben

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Gartenbaubetriebe, Floristen, Blumenhändler und Kunsthandwerker für den 1. und 2. April gesucht / Anmeldeschluss am 31. Januar

Obwohl die kalte Jahreszeit gerade erst so richtig beginnt, laufen bei den Verantwortlichen der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) sowie der Stadt Worms bereits jetzt die Vorbereitungen auf die Frühlingszeit. Bei „Worms blüht auf“ verwandeln sich die städtischen Grünanlagen und Plätze in der Innenstadt am 1. und 2. April wieder in ein farbenfrohes Blumenmeer. Ab sofort bis zum 31. Januar können sich Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Blumenhändler, Floristen oder Kunsthandwerker bewerben, um sich an diesem Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag zu präsentieren. Auch lokale Unternehmen aus anderen Branchen wie der Gastronomie oder Autohäuser können bei „Worms blüht auf“ dabei sein. Die Anmeldeformulare sowie alle weiteren Informationen zu „Worms blüht auf“ gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Am ersten Wochenende im April verwandelt sich „Worms blüht auf“ die Wormser Innenstadt erneut zu einer bunten Landschaft, in der Floristen, Kunsthandwerker und Gartenbaubetriebe die neuesten Trends des Frühjahrs präsentieren. Wer im nächsten Jahr dabei sein möchte, kann sich ab sofort bei der KVG dazu anmelden. „Wir freuen uns über jeden Betrieb, der mit seinen Angeboten und Produkten Worms ‚aufblühen‘ lässt. Die ausgefüllten Formulare sollen spätestens bis zum 31. Januar bei uns eingegangen sein“, erklärt Artur Kiefel vom Projektmanagement der KVG.

Wenn das Aktionswochenende „Worms blüht auf“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag, zahlreichen Aktionen der Einzelhändler, Kinderaktionen und Ausstellern lockt, zieht es jährlich zahlreiche Besucher in die Nibelungenstadt. Kulinarisch begleitet werden die beiden Tage durch ein abwechslungsreiches Angebot – auch hierfür können sich Gastronomen ab sofort bewerben. Alle Anmeldeformulare sowie weitere Informationen zur Veranstaltung findet man unter www.wormser-einkaufstage.de

Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt

1. und 2. April 2023

Wormser Innenstadt

Öffnungszeiten:

Samstag während der normalen Ladenöffnungszeiten und Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Eintritt ist frei.

Mehr Informationen und die Anmeldeformulare unter www.wormser-einkaufstage.de

Dank an die Partner von „Worms blüht auf“

Folgende Partner unterstützen „Worms blüht auf“: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Ihnen allen gilt bereits jetzt ein besonderer Dank des Veranstalters.