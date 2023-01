Wiesloch – Alles rund ums Kind beim Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch) – Frei nach dem Motto: „Nach dem Markt, ist vor dem Markt“ befindet sich das Team um den Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt bereits in den Vorbereitungen für den Frühjahrsmarkt am Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch.

Der Markt findet am Samstag, 25. Februar 2023 von 10 – 12 Uhr statt. Für Ortsunkundige lautet die Adresse Gymnasiumstr. 1 in Wiesloch. Der Kinderkleidermarkt bietet wie gewohnt Familien mit Kindern eine gute Verkaufsmöglichkeit in Kommission und gleichzeitig eine günstige Einkaufsmöglichkeit.

Interessierte Verkäufer erhalten gegen eine Bearbeitungsgebühr von jeweils € 2,– eine Verkaufsnummer für 50 Artikel (Kleidung und/oder Spielwaren) zusammen mit vorbereiteten Etiketten, um ihre Ware selbst auszuzeichnen. Da die Anzahl der Kundennummern begrenzt ist, erfolgt eine Ausgabe nur solange der Vorrat reicht. Nicht in Anspruch genommene Kundennummern können gerne bis 15 Uhr am 23.2. zurückgegeben werden.

Die Kleidung muss saisongerecht, gewaschen, fleckenlos und unbeschädigt sein, ansonsten wird sie nicht zum Verkauf angeboten. Angenommen wird neben Kleidung in den Größen 56–164, Spielwaren, Kinderbücher, Babyausstattung, Fahrräder, Autositze, CDs/DVDs und Kassetten. Schuhe können aus Platzgründen nicht mehr angenommen werden. Darüber hinaus steht wieder ein Sondertisch für Sportausrüstung zur Verfügung. Faschingskostüme werden erst wieder zum Herbstmarkt angenommen. 20 % des Verkaufserlöses werden einbehalten und kommen einem wohltätigen Zweck zugute.

Die erste Nummernausgabe erfolgt im Foyer zur Mensa am Donnerstag, 16.02. zwischen 17:30 – 19 Uhr. Die erste Warenannahme und sofern noch Etiketten vorhanden sind, eine zusätzliche Nummernausgabe erfolgen am Donnerstag, 23.2. von 15 – 17 Uhr. Eine weitere Warenannahme wird am Freitag, 24.2. von 14:30 – 17:30 Uhr stattfinden. Verkaufstag ist Samstag, 25.2. von 10 – 12 Uhr. Abholung nicht verkaufter Ware und der Einnahmen erfolgt am Sonntag, 26.2. von 11 – 13 Uhr.

Käufer dürfen am Verkaufstag nur mit leeren Taschen/Körben den Markt besuchen. Jacken und Mäntel müssen an der kostenlosen Garderobe abgeben werden.

Kinderwägen sind aus Platzgründen nicht im Verkaufsraum gestattet.

Damit der Markt weiterhin erfolgreich laufen kann, werden noch viele freiwillige Helfer*innen gesucht. Für Rückfragen kontaktieren sie bitte Margot Roland, 0152 02864976 oder Martina Klevenz, 0172 1947881. Alle Interessent*innen können auch gerne zum ersten Helfertreffen am 26.01. um 19 Uhr ins Restaurant „Zum Griechen“ am Wieslocher Stadion kommen. Detail- und Verkaufsinformationen rund um den Markt finden sie außerdem unter www.kinderkleidermarkt-wiesloch.de.