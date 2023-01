Weinheim – Auf den Spuren des Nachtwächters

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Abendliche Stadtführung in Weinheim am 11. Januar zu den Schauplätzen des Mittelalters

Bei einer spannenden abendlichen Stadtführung zum Jahresbeginn nimmt der Weinheimer Stadtführer Dietmar Spicker in Person eines Nachtwächters und im Schein der Laterne seine Zuhörer und Begleiter mit auf eine Zeitreise in das mittelalterliche Weinheim. Inmitten der wunderschönen Fachwerkidylle des Gerberbachviertels berichtet er von Bürgern und Beisassen, Henkern und Hübschlerinnen. Im Quartier der wohlhabenden Rotgerber und bescheidenen Weißgerber werden die alten Berufe wieder lebendig, nur der durchdringende „Duft” durch Abdecker, Leyer und Färber bleibt den Teilnehmern erspart. Auch von den Leib-, Hals- und Ehrenstrafen weiß der Stadtführer zu berichten, denn Weinheim war Blutgerichtsstätte.

Die nächste Nachwächterführung, die erste im neuen Jahr, bietet die Weinheimer Tourist-Info am Mittwoch, 11. Jnauar, Treffpunkt ist um 20 Uhr am Marktplatzbrunnen. Die Führung kostet 6 Euro pro Person.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Stadt Weinheim, Tourist-Info am Marktplatz, Telefon 06201 – 82 610 ,E-Mail: tourismus@weinheim. Die Führung kann auch individuell für Gruppen (ab zehn Personen) zu jedem gewünschten Termin erfolgen.

