Heidelberg – Stadtentwicklung: Spaziergang durch das Quartier Poststraße am Dienstag, 31. Januar, 16 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Quartier rund um die Poststraße im Stadtteil Bergheim ergeben sich im Bereich der Banken, des Carrés und des heutigen Parkplatzes mit dem Umzug von Sparkasse und Volksbank an den Europaplatz neue Entwicklungschancen. An dem zentralen innerstädtischen Ort ist ein urbanes, lebendiges und durchmischtes Quartier geplant. Neben Gewerbe und Dienstleistungen soll innerstädtischer Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen geschaffen werden.

Als Grundlage für den neuen Bebauungsplan wird ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgelobt. Neben den städtebaulichen Fragen liegt der Schwerpunkt auf dem neu zu gestaltenden Freiraum: Welchen Charakter sollte dieser Freiraum künftig haben? Für welche Zwecke kann dieser genutzt werden? Wie könnten neue Wege verlaufen?

Neues Quartier erkunden

Um das Areal vorzustellen und Ideen zu sammeln, lädt die Stadt Heidelberg zu einem Spaziergang durch das Quartier ein: am Dienstag, 31. Januar 2023, um 16 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz, Zugang zur Tiefgarage auf der Ostseite (gegenüber Carré). Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an Beteiligung-Stadtplanung@Heidelberg.de bis Dienstag, 24. Januar 2023. Mobilitätseingeschränkte Personen erhalten Unterstützung beim Spaziergang. Die Stadt bittet dafür ebenfalls um Anmeldung per oben genannter E-Mail oder

unter Telefon 06221 58-23000.