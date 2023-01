Heidelberg – “Iolaos Mantikor” – Uraufführung im Jungen Theater Heidelberg über künstliche Intelligenz am22. Januar um 15:00 Uhr im Zwinger 3

Heidelberg / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Junge Theater Heidelberg feiert im Januar bereits seine dritte Uraufführung der Spielzeit 2022/23: »Iolaos Mantikor« von Markolf Naujoks kommt auf die Bühne im Zwinger 3. Premiere ist am Sonntag, 22. Januar 2023 um 15:00 Uhr. Das neue Stück für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren wirft einen vielseitigen Blick auf mögliche Rollen künstlicher Intelligenzen im Leben Heranwachsender. Simon ist eigentlich still und schüchtern, trotzdem hat er manchmal heftige Wutausbrüche. In der Schule ist er deswegen isoliert und wird von allen nur »Aggro-Freak« genannt. Aber Simon hat woanders bereits neue Freunde gefunden: Iolaos und Mantikor. Die beiden sind Avatare, von einer KI gesteuerte virtuelle Simulationen. Das Programm IOLAOS MANTIKOR verspricht dem Nutzer Hilfe bei Einsamkeit, extremer Schüchternheit und Isolation. Virtuelle Freunde entstehen, die sich perfekt auf den Nutzer einstellen sollen. Iolaos und Mantikor werden für Simon unverzichtbar. Immer realer und menschlicher werden die beiden und beginnen schließlich, ihre eigenen Pläne zu verfolgen.

KIs – zwei Seiten einer Medaille

Anhand des einsamen Schülers Simon und seiner Erlebnisse zeigt »Iolaos Mantikor« die Zweischneidigkeit intelligenter Simulationen, deren Existenz schon lange keine ferne Science-Fiction-Fantasie mehr ist. Besonderen Fokus legt das neue Jugendtheaterstück dabei nicht etwa auf die oft thematisierten Gefahren, sondern auf die ausgewogene Betrachtung beider Seiten – der Gefahren und der Nutzen.

Bekannte Gesichter kehren zurück »Iolaos Mantikor« ist ein Auftragswerk des deutschen Dramatikers Markolf Naujoks. Er ist in Heidelberg kein Unbekannter, seit 2013 führt er regelmäßig Regie am Theater und Orchester

Heidelberg, u. a. in »Das kalte Herz« oder auch »Mio mein Mio«. Mit »Iolaos Mantikor« ist zum ersten Mal ein Stück in Heidelberg zu sehen, das vollständig aus Naujoksʼ Feder stammt. Auch für Regie, Bühne und Kostüme kehren bekannte Gesichter zurück: die Inszenierung übernimmt Yvonne Kespohl; die Ausstattung ihre Kollegin Lydia Huller. Beide arbeiteten in Heidelberg u. a. bereits für »Ronja Räubertochter« und »Die Zertrennlichen« zusammen. In »Iolaos Mantikor« bringen sie die Ensemblemitglieder Hannah Hupfauer als Iolaos, Maren Kraus als Mantikor und Leon Wieferich als Simon auf die Bühne.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de