Heidelberg – Handschuhsheim: Provisorische Ampel während der Bauarbeiten Berliner Straße/Rottmannstraße Akustiksignale für Sehbehinderte und Blinde – Autoverkehr nicht zusätzlich betroffen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Straßenbauarbeiten an der Kreuzung Berliner Straße/Rottmannstraße, die seit August 2022 durchgeführt werden, muss seit Freitag, 13. Januar 2023, der Verkehrsfluss in der Kreuzung für mindestens zwei Wochen mit einer provisorischen Ampel geregelt werden. Das Provisorium ist nur mit akustischen Signalen für Sehbehinderte und Blinde ausgestattet. Die taktilen Elemente wie Taster/Vibration und Bodenindikatoren sind in dieser Zeit leider nicht nutzbar. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis. Die Arbeiten haben keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Autoverkehr.

Hintergrund

An den Kreuzungen Berliner Straße/Rottmannstraße und Berliner Straße/Zeppelinstraße werden seit August 2022 unter anderem Ampelanlagen zusammengelegt und die Verkehrsführung geändert. Dadurch sollen der Verkehrsfluss und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht werden. Im Zuge der Arbeiten werden außerdem die Gehwege neugestaltet. So wird die südwestliche Fußgängerfurt über die Rottmannstraße näher an den Knotenpunkt versetzt und barrierefrei ausgebaut. Außerdem wird der Schutz- und Radfahrstreifen erweitert. In der Zufahrt

Berliner Straße wird der Ampelmast, der derzeit links vom Radweg steht, rechts an die Grundstücksgrenze verschoben. Dadurch verbessert sich die Sicht der rechts in die Rottmannstraße abbiegenden Fahrzeuge auf parallel fahrende Radfahrende und diese müssen nicht mehr um den Mast herumfahren. Künftig wird in der Berliner Straße außerdem kein Abbiegen mehr über das Gleisbett in die Zeppelinstraße möglich sein – weder vom Hans-Thoma- Platz kommend noch in Richtung Hans-Thoma-Platz fahrend. Dadurch werden Rückstaus wie in

der Vergangenheit vermieden und das Unfallrisiko deutlich reduziert. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Februar 2023 fertiggestellt. Sie gehören zu den Vorbereitungen für die Sanierung und Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße, die Ende 2023 beginnen soll.