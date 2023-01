Heidelberg – Bürgerämter am 23. Januar geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer internen Fortbildung sind die Bürgerämter der Stadt Heidelberg am Montag, 23. Januar 2023, geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle (ADAC- Gebäude, Pleikartsförster Straße 116) sind von 8 bis 12 Uhr für Terminkunden geöffnet. Ab Dienstag, 24. Januar 2023, sind die Bürgerämter wie gewohnt erreichbar:

Terminvereinbarung online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-13333. Für Vorsprachen ohne Termin sind wochentags nur einzelne Bürgerämter in den Stadtteilen geöffnet. Eine Übersicht findet sich im Internet unter www.heidelberg.de/buergeram >Bürgerämter in den Stadtteilen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail