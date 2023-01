Heidelberg – Bahnstadt-Viertklässler sollen begrenzte Zeit an Graf von Galen-Schule unterrichtet werden – Stadt favorisiert Klassenverlegung aus pädagogischen Gründen

Heidelberg / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zahl der Kinder, die die Grundschule in der Bahnstadt besuchen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zum neuen Schuljahr 2023/24 werden dort voraussichtlich erneut vier erste Klassen starten, aber nur drei vierte Klassen abgehen. Ziel ist es, den Raumbedarf der Schule mit dann 15 Klassen auch in Zukunft zu sichern und das erfolgreiche Konzept gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung fortsetzen zu können. Deshalb favorisiert die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Schulleitungen der beiden beteiligten Schulen weiterhin die Lösung, für die Zeit steigender Schülerzahlen Räume an der benachbarten Graf von Galen-Schule im Stadtteil Pfaffengrund zu nutzen und zunächst drei vierte Klassen dorthin zu verlegen. Darüber hat die Verwaltung im Dezember 2022 den Bezirksbeirat Bahnstadt informiert. Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Kultur steht das Thema am 19. Januar 2023.

Dynamische Entwicklung der Schülerzahlen, großes Interesse am Schulprofil

Die Grundschule Bahnstadt wurde 2014 als Teil eines „Hauses des gemeinsamen Lernens“ gegründet. Die inklusive Ganztagsgrundschule wurde gemeinsam mit der Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule als innovative und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung konzipiert. Vom Regierungspräsidium wurde sie zweizügig genehmigt, jedoch von der Stadt Heidelberg bereits dreizügig, also für insgesamt zwölf Klassen geplant und errichtet. Wegen der dynamischen Entwicklung der Schülerzahlen in der Bahnstadt und der starken Nachfrage des

Schulprofils auch aus anderen Stadtteilen stößt die Schule an Kapazitätsgrenzen. Laut amtlicher

Schulstatistik besuchen derzeit 302 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Bahnstadt. Im Schulgebäude der Grundschule Bahnstadt stehen 13 Klassenräume plus Nebenräume zur Verfügung. Ein größerer Differenzierungsraum wird derzeit als zusätzliches Klassenzimmer genutzt und ist entsprechend ausgestattet worden.

Erprobte Kooperationspartnerschaft

Da die Klassen der Grundschule Bahnstadt aufgrund der Wohnbauentwicklung und der Bevölkerungsentwicklung bereits seit dem Schuljahr 2021/22 gut gefüllt waren, hatten die Schulleitungen der Grundschule Bahnstadt und des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Graf von Galen-Schule im benachbarten Stadtteil Pfaffengrund im Sommer 2022 Vorschläge zur temporären Verlegung zweier Klassen an die Galen-Schule eingebracht. Beide Schulen kooperieren bereits seit den Anfängen der Grundschule Bahnstadt eng miteinander. Die Stadt als Schulträger unterstützt diese Lösung. Mit ihr kann zusätzlicher pädagogischer Spielraum gewonnen werden – und das im Rahmen einer Schulkooperation, die seit vielen Jahren erfolgreich besteht.

Verlegung wäre zum kommenden Schuljahr möglich

Derzeit bereitet die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Mannheim einen entsprechenden Antrag auf Genehmigung einer formalen Außenstelle der Grundschule Bahnstadt an das Regierungspräsidium vor. Die hierfür erforderliche Anhörung der schulischen Gremien ist bereits erfolgt. Der notwendige Beschluss des Gemeinderats ist in Vorbereitung Sobald alle Beteiligten grünes Licht gegeben haben, können die Viertklässler aus der Bahnstadt zum Schuljahr 2023/24 an der Graf von Galen-Schule im Pfaffengrund unterrichtet werden. Die

Graf von Galen-Schule kann aktuell zwei adäquat ausgestattete Klassenräume sowie Pflege-, Differenzierungs- und Fachräume sowie entsprechende Außen- und Sportflächen zur Verfügung stellen. Eine kurzfristige Erweiterungsmöglichkeit um bis zu zwei Klassenräume besteht. In der Graf von Galen-Schule sind wie in der Grundschule Bahnstadt alle Räumlichkeiten barrierefrei.

Sicherer Schulweg und Bus-Shuttle

Der beleuchtete Fuß- und Radweg von der Bahnstadt zur Graf von Galen-Schule beträgt circa 1,3 Kilometer und führt durch das Pfaffengrunder Feld, an der Kreuzung Diebsweg gibt es eine Fußgängerampel. Für alle die nicht zu Fuß zur Schule gehen, soll ein kostenloser Schulbus- Shuttle zwischen Gadamerplatz und Graf von Galen-Schule eingerichtet werden. Wie an anderen Grundschulstandorten könnten die Eltern auch einen „laufenden Schulbus“ einrichten.