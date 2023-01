Frankenthal – Auftakt nach Maß Oberbürgermeister-Kandidat der FWG Meyer sorgt für ein volles Haus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar..

Für den Donnerstagabend um 18 Uhr lud Nicolas Meyer, Kandidat der FWG für die kommende Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal, mit seinem „Team ZukunFT“ zur Auftaktveranstaltung seiner „Initiative ZukunFT gemeinsam Gestalten“ in den großen Saal des Hotel Central ein.

Der gebuchte Raum war kaum ausreichend, um alle interessierten Bürgerinnen und Bürger unterzubringen. „Mit solch einer riesigen Resonanz haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet“, erklärt

Meyer überwältigt, als sich bereits frühzeitig alle bereitgestellten Plätze füllten und noch weitere Besucher in den Saal strömten. Stühle aus anderen Sälen wurden herbeigeholt, um dem hohen

Andrang aus der Bürgerschaft gerecht zu werden. Mit seinem Team „ZukunFT“ gelang es Meyer, durch einen informativen und lebendigen Vortrag die Anwesenden zu begeistern.

Meyer rief die Besucher auf, sich auch aktiv an dem Prozess der Veränderung zu beteiligen und regte an, sich direkt an den im Anschluss stattfindenden „Ideencampus“ mit Impulsen einzubringen.

So wurden bereits während der Veranstaltung zahlreiche Ideen und Vorschläge der Teilnehmer für ein zukunftsstarkes Frankenthal auf nach Themen eingeteilten Tafeln in lockerer Gesprächsatmosphäre gesammelt und diskutiert. „Endlich ein echtes Beteiligungsformat, bei dem wir Frankenthaler wieder eine Stimme bekommen. Klasse!“, freut sich eine junge Teilnehmerin, während sie eifrig ihre Einfälle auf bunte Karten schrieb.

Insgesamt war die Auftaktveranstaltung für die Besucher ein motivierendes Erlebnis, das gezeigt hat, dass die ZukunFT der Stadt Frankenthal für viele Bürger von großer Bedeutung ist und dass sie

bereit sind, gemeinsam und konstruktiv, mit Begeisterung und positiver Energie an einer besseren ZukunFT mitzuarbeiten. ZukunFT gemeinsam Gestalten!







Quelle Foto Text: Team ZukunFT Nicolas Meyer

FWG Frankenthal/ Ch. Sturm