Südliche Weinstraße – Anmeldungen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße – Termine und weitere Infos

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Kinder, die mit Erfolg die vierte Klasse einer Grundschule besucht haben, werden in die fünfte Klasse einer weiterführenden Schule aufgenommen. Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar 2023 finden zeitnah die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße für das Schuljahr 2023/2024 statt. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Webseite der jeweiligen Schule über mögliche notwendige Terminvergaben zur Anmeldung sowie vorzulegende Unterlagen zu informieren.

Bei der Anmeldung müssen an allen Schulen grundsätzlich folgende Unterlagen vorgelegt werden: Das aktuelle Halbjahreszeugnis 2022/23 der Grundschule (Original und Kopie), das Empfehlungsschreiben der Grundschule (Original) und der Impfausweis (Original und Kopie) des Kindes. Außerdem der Nachweis zum Masernschutz (entweder mit dem Impfpass oder einer ärztlichen Bescheinigung über zwei Masernimpfungen oder mit der von einem Labor nachgewiesene Immunität gegen Masern zu belegen), ein aktuelles Passfoto sowie bei getrennt lebenden Eltern eine Kopie des Sorgerechtsbescheids soweit vorhanden.

Realschule plus Annweiler

Anmeldetermine: 1., 2. und 3. Februar sowie 6., 7. und 8. Februar, jeweils von 7.15 bis 13 Uhr ohne Termin oder nachmittags nach Vereinbarung (dazu bitte vorher telefonisch Termin vereinbaren).

Evangelisches Trifels-Gymnasium Annweiler

Anmeldetermine: 30. Januar und 1. Februar, jeweils von 8.30 bis 15 Uhr.

Tag der offenen Tür: 28. Januar, 9.30 bis 13 Uhr.

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Anmeldetermine: 28. Januar von 10 bis 15 Uhr, 31. Januar von 10 bis 14 Uhr und 1. Februar von 13 bis 17 Uhr.

Tag der offenen Tür: 28. Januar, 10 bis 15 Uhr

Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Anmeldetermine: 6., 7. und 8. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr im Hauptgebäude in der Luitpoldstraße. Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail einen Termin.

Tag der offenen Tür: Am Samstag, 28. Januar von 9 bis 13 Uhr findet am Standort Weinstraße 133 der Tag der offenen Tür der Paul-Gillet-Realschule plus mit Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung statt. Interessierte Eltern und Grundschulkinder der 4. Klassen sowie an der Fachoberschule interessierte Eltern und Jugendliche sind herzlich eingeladen, die Schule kennenzulernen.

Gymnasium Edenkoben

Anmeldetermine: 6. und 7. Februar jeweils von 7.30 bis 16 Uhr nach telefonischer Anmeldung im Sekretariat.

Tag der offenen Tür: 20. Januar, 15 bis 17.30 Uhr und 21. Januar, 9 bis 13 Uhr (Anmeldung zur Führung in Kleingruppen über die Homepage).

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum Herxheim

Anmeldetermine: 6. Februar, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie 7. Februar, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr im Erdgeschoss des Orientierungsstufengebäudes (gegenüber der kleinen Sporthalle).

Die Anmeldung erfolgt ohne Terminvergabe.

Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Anmeldetermine: 30. Januar bis 10. Februar, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr in Hambach und Maikammer.

Tag der offenen Tür: 13. Januar von 11.30 bis 14.30 Uhr in Hambach.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße