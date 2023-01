Speyer – Trickdiebstahl in Schmuckgeschäft – Hochwertige Uhr gestohlen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 11.01.2023 gegen 16:00 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Täter in einem Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße. Der ca. 30-40 Jahre alte Mann interessierte sich für eine Herrenuhr im niedrigen vierstelligen Bereich und wollte diese mit Bargeld bezahlen. An der Kasse entschied er sich dann, noch eine weitere Uhr anzuschauen. Als die dortige Mitarbeiterin sich umdrehte, um die andere Uhr aus der Auslage zu holen, nahm der Täter die erste Uhr an sich und flüchtete damit aus dem Geschäft. Eine sofort durchgeführte Suche nach dem Täter verlief negativ. Der Mann war komplett schwarz gekleidet, ca. 1.75m, hatte dunkle kurze Haare und trug einen Bart. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )