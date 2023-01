Ludwigshafen – Verstärkte Kontrollen zur Durchsetzung der Pfandpflicht angekündigt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach fast 18 Jahren im Amt kündigt der Weinheimer Dezernent seinen Rücktritt für August an INSERATKarriere.Mannheim.de Im August 2023 endet eine besondere Ära. Weinheims Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner wird dann in den Ruhestand treten. Das kündigte der promovierte Bauingenieur zunächst am Mittwochabend im Gemeinderat an; am nächsten Morgen wurden erst ... Mehr lesen »