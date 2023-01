Heidelberg – Das Sommerfestival auf den schönsten Bühnen der Stadt: Die Heidelberger Schlossfestspiele vom 11. Juni bis 30. Juli 2023

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Schlossfestspiele bringen vom 11. Juni bis 30. Juli 2023 ein abwechslungsreiches Theater- und Konzertprogramm auf die schönsten Bühnen der Stadt. »Nach dem grandiosen Rekord mit über 40.000 Besucher*innen bei der letzten Festivalausgabe freuen wir uns schon jetzt darauf, Sie wieder bei den Heidelberger Schlossfestspielen zu bestem Sommertheater begrüßen zu können«, lädt Intendant Holger Schultze ein. Die Tickets für die Sommerabende vor der atemberaubenden Kulisse des Heidelberger Schlosses können ab dem 13. Januar 2023, 11.00 Uhr an der Theaterkasse oder über die Internetseite des Theaters erworben werden. Ab 11. Juni 2023 kommt im Englischen Bau für Besucher*innen ab 6 Jahren mit »König Drosselbart« eines der grimmschen Märchen auf die Bühne. In der Fassung und unter der Regie von Natascha Kalmbach wird die Geschichte der schönen wie hochmütigen Prinzessin erzählt, die, nachdem sie sämtliche heiratswilligen Prinzen verspottet hatte, dem nächstbesten Bettler zur Frau gegeben wird. Was die Prinzessin nicht ahnt: Hinter dem vermeintlichen Bettler verbirgt sich ein Prinz.Wird dieser nun die Liebe der Prinzessin gewinnen?

Das Programm im Schlosshof startet am 16. Juni 2023 mit dem 1. Schlosskonzert, welches einen Abschied in sich birgt – Elias Grandy wird sich mit dem 1. Schlosskonzert als Generalmusikdirektor vom Heidelberger Publikum und dem Philharmonischen Orchester Heidelberg verabschieden. Mit Werken von Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss und Maurice Ravel lässt er seine Heidelberger Jahre noch einmal Revue passieren. Am 24. Juni 2023 feiert im Schlosshof »Der Mann von La Mancha« Premiere: Der große Broadway-Erfolg um den berühmten Möchtegern-Ritter Spaniens ist im Sommer erstmalig auf dem Heidelberger Schloss zu erleben. Mit fünf Tony-Awards ausgezeichnet schrieb das Stück 1965 Theatergeschichte. In einem spanischen Gefängnis zur Zeit der Inquisition erweckt der inhaftierte Dichter Cervantes seine tragische Romanfigur Don Quijote zum Leben. Mit Hits wie »The Impossible Dream« ist die Show garantiert ohrwurmverdächtig, verspricht Operndirektor Thomas Böckstiegel. Die Inszenierung auf dem Heidelberger Schloss übernimmt Chusch Jung, der auch die Titelrolle singen wird. Jung war bis zur letzten Spielzeit Hausregisseur an der Lustigen Komödie in Leipzig. Im Dicken Turm ist ab 18. Juni 2023 das Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing »Minna von Barnhelm« zu erleben. Vor traumhafter Kulisse entspinnt sich ein Verwirrspiel um Werte, Liebe und die Frage, wer wann für wen was wert sein sollte. Regisseur Ronny Jakubaschk, der erstmalig bei den Heidelberger Schlossfestspielen inszeniert, ist Hausregisseur am neuen theater halle und arbeitet unter anderem regelmäßig am Schauspiel Hannover. Für Liebhaber*innen abwechslungsreicher Konzertprogramme bieten sich mit den Schlosskonzerten auch in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten: mit Elias Grandys Abschiedskonzert am 16. und17. Juni erklingen Highlights aus seinen letzten acht Jahren am Theater Heidelberg, beim 2. Schosskonzert am 8. Juli sind junge Nachwuchs-Dirigent*innen beim Konzert zur Schlossbeleuchtung zu erleben sowie das 3. Schlosskonzert mit den großen Meisterwerken der Filmmusik unter der musikalischen Leitung von Dietger Holm, das den Abschluss der Schlossfestspiel-Saison am 27., 29. und 30. Juli 2023 bildet.

»Melodien à la carte« werden in diesem Sommer am 9. und 14. Juli 2023 serviert von der Hamburger Band Tante Polly, die in Heidelberg bereits die »Dreigroschenoper« sowie »Shakespeare in Love« musikalisch begleitet. Jetzt sind die Vollblutmusiker einmal solistisch zu erleben, und zwar zusammen mit Publikumsliebling Steffen Gangloff! Beide, Tante Polly und Steffen Gangloff, sind ab dem 29. Juni 2023 auch im Highlight der vergangenen Schlossfestspiele zu erleben. »Shakespeare in Love« kehrt zurück in den Schlosshof. Auch in diesem Sommer ist die Bühnenversion der bekanntesten Liebesgeschichte, Romeo und Julia, vom wohl berühmtesten Dramatiker der Weltliteratur, zu sehen.

Vorverkauf ab 13. Januar 2023

Karten für sämtliche Vorstellungen und Konzerte im Schlosshof, im Englischen Bau und im Dicken Turm sind ab Freitag, 13. Januar 2023 ab 11.00 Uhr im Vorverkauf erhältlich, bis 16.

April 2023 erhalten Frühbucher*innen einen Rabatt von 10 %. (In diesem Zeitraum wird der Kartenpreis bereits abzüglich des Rabattes ausgewiesen). Die Theaterkarten gelten wie gewohnt am Tag der Vorstellung ab vier Stunden vor Vorstellungsbeginn als Fahrausweise für Busse, Straßenbahnen sowie freigegebene Züge

im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Tickets und Informationen über die Theaterkasse: Theaterstraße 10, 06221 / 5820 000;

ickets@theater.heidelberg.de oder www.heidelberger-schlossfestspiele.de