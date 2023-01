Heidelberg – Bahnstadt: Langer Anger erhält Poller -Bauarbeiten beginnen am 16. Januar – Autofreier Bereich / Umleitung für Radfahrende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bahnstadt-Zentrum am Gadamerplatz wird autofrei: Die Poller im Langen Anger werden eingebaut. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 16. Januar 2023, und dauern rund sechs Wochen. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können sich dann zwischen

Gadamerplatz, Pfaffengrunder Terrasse und Promenade bewegen, ohne auf motorisierten Verkehr zu treffen. Rettungsfahrzeuge können die Poller im Notfall öffnen und den Langen Anger passieren. Die 21 Poller werden mit durchlaufenden Pflasterbändern eingefasst. Das neue Pflaster

verdeutlicht, dass der rund 70 Meter lange Bereich nicht mehr als Straßenraum gilt, sondern zu den Platzflächen gehört. Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse wachsen damit zusammen. So sieht es der vom Gemeinderat beschlossene Rahmenplan für die Stadtteilentwicklung vor.

Keine Durchfahrt mehr für Autos

Aufgrund der Bauarbeiten wird die Durchfahrt im Langen Anger zwischen Da-Vinci- und Galileistraße gesperrt. Autos können die Bahnstadt dann über den Czernyring, der in jede Fahrtrichtung zweispurig ausgebaut wurde, und die Grüne Meile durchqueren. Radfahrende werden bis zum Ende der Bauarbeiten über die Pfaffengrunder Terrasse umgeleitet. Im Anschluss können sie den Langen Anger wieder durchfahren. Dass auf diesem Teilstück des Langen Angers im Stadtteilzentrum der Bahnstadt künftig keine Autos mehr unterwegs sind, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2022 mehrheitlich beschlossen. Zwei Widersprüche aus der Bürgerschaft hatten seitdem die Umsetzung verzögert.