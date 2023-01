Speyer – Zusammenstoß auf der B39 bei Hanhofen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 11.01.2023 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW die B39 aus Speyer in Richtung Hanhofen. Gleichzeitig fuhr eine 57- Jährige mit ihrem PKW ebenfalls auf der B39 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Abfahrt Hanhofen-West geriet der der junge Mann aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Die 57-jährige Frau versuchte noch nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Unfallverursacher touchiert mit seiner vorderen linken Fahrzeugseite die komplette linke Fahrzeugseite der Frau. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Frau verletzte sich an der Hand und klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Der 20-Jährige wies äußerlich keine Verletzungen auf stand aber unter Schock. Die Beteiligten wurden zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Eine Fahrspur musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Säuberung der Unfallstelle.