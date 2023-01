Mosbach – Zwei Bagger aus Lagerhalle gestohlen

Mosbach / Mosbach-Neckarelz / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zwei rote Bagger wurden in den vergangenen drei Wochen aus einer Lagerhalle in Mosbach-Neckarelz gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zwischen dem 22. Dezember 2022 und dem 10. Januar 2023 in die Halle in der Mosbacher Straße. Dort öffneten Sie das Schloss und entwendeten die Baumaschinen im Wert von rund 50.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise

auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.