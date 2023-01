Ludwigshafen – MdB Schreider: Kitas brauchen mehr duale Ausbildung, kürzere Bauphasen – und eine pragmatische Lösung für die Sprach-Kitas

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider setzt sich für eine Stärkung von Kindertagesstätten durch attraktivere Ausbildungsformen und kürzere Bauphasen ein. „Beide Aspekte rauben den Verantwortlichen aktuell zu viel Ressourcen. Das haben meine Gespräche in der für den deutschen Kita-Preis nominierten Einrichtung ,Regenbogen‘ in der Pfingstweide eindrücklich gezeigt. Sie ist im Übrigen bestes Beispiel dafür, dass es zwischen Stadt und Land schnell eine pragmatische Lösung in Sachen Sprach-Kitas geben muss“, verdeutlicht Schreider.

Kitas wie die „Regenbogen“ leisteten herausragende Arbeit, unterstützend auch in viele Familien hinein und seien elementar für die frühkindliche Bildung gerade bei der Sprache. „Dafür brauchen sie ausreichend Personal und Räume, und das schneller als bisher“, so Schreider: „Die Verantwortlichen haben mir an diversen Facetten klar veranschaulicht, dass es hier vor Ort zu lange dauert, bis Baugenehmigungen abgestimmt sind. Hier muss man sich stärker an unbürokratischeren Beispielen und standardisierten Prüfungen orientieren, damit wir auch schneller die dringend notwendigen neuen Kita-Plätze schaffen können.“ Kontraproduktiv dafür sei auch die noch weit verbreitete alte Ausbildungsform, bei der Erzieher erst im dritten Ausbildungsjahr entlohnt würden. „Es ist gut, dass die neue, an vielen anderen Berufsfeldern orientierte duale Ausbildung mit ihrem regelmäßigen Wechsel zwischen Schule und Praxis und ihrer durchgängigen Bezahlung nun öfter ermöglicht wird“, betont Schreider. So bietet die Stadt aktuell die Hälfte der Ausbildungsplätze in städtischen Kitas in dieser Form an. „Das sollte ausgebaut werden, auch bei freien Trägern, weil die Verantwortlichen hier ganz offenkundig gute Erfahrungen mit der dualen Ausbildung machen. Wichtig ist auch, dass die teils durchaus unterschiedlichen Ausbildungsformen über Bundesländer-Grenzen besser kompatibel werden. Hier werde ich mich auch für eine stärkere Koordination durch den Bund einsetzen.“ Wie hilfreich qualifiziertes Personal sei, zeige sich gerade bei den Sprach-Kitas: „Ich unterstütze die Verantwortlichen hier bei ihrem dringenden Appell an Stadt und Land, bei der Weiter-Finanzierung der Sprach-Kitas schnell eine gemeinsame pragmatische Lösung zu finden“, so Schreider abschließend.

Foto: Regenbogen-Leiterin Manuela Pascarella, Pfarrer Frank Wolf (Gesamtleiter im Trägerverbund des protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen) sowie MdB Christian Schreider.

Quelle MdB Schreider