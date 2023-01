Ludwigshafen – CDU Oggersheim: Für eine Offensive braucht es mehr

Foto: Die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage am Heidespaß im Rhein-Pfalz-Kreis in Maxdorf 2018

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „Es ist schade, dass die Verwaltung bislang wohl noch kaum Anstrengungen zur angekündigten „Photovoltaik Offensive 2025“ unternommen hat. Das zeigt zumindest die bisher einsilbige Stellungnahme zu unserem Antrag im Ortsbeirat“, zeigt sich der Sprecher der CDU-Ortsbeiratsfraktion, Andreas Gebauer, enttäuscht.

Die CDU hatte in Ihrem Antrag im letzten Ortsbeirat neben der Sanierung der Heinrich-Treiber-Halle (Festhalle), auch die Ausstattung des Daches mit einer Photovoltaikanlage gefordert. Insbesondere deshalb, weil die Dachfläche der Festhalle laut Solarkataster Rheinland-Pfalz hervorragend für die Gewinnung von Solarenergie geeignet ist und die Stadt entsprechende Anstrengungen nach einem Beschluss des Stadtrates im September angekündigt hatte.

„Wir hatten gehofft den Prozess im Sinne der Oggersheimer nach vorne zu bringen. Leider soll erst im laufenden Jahr mit der Prüfung von möglichen Standorten begonnen werden. Auch über weitreichende Fördermöglichkeiten zum Beispiel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klima und Innovation (KIPKI) scheint die Verwaltung noch nicht informiert oder mit möglichen kommunalen Kooperationspartnern im Gespräch zu sein. Eine Aussage zur Festhalle erfolgte erst gar nicht, sodass die Stellungnahme leider nicht einmal das Papier wert ist, auf dem sie gedruckt wurde“, so Gebauer. „Von einer Offensive hätten wir uns ein beherzteres Handeln erhofft. Die Stadt hat dabei eine besondere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Sieist Vorbild und

Schlüsselfigur zugleich, wenn es um eine gelingende Energiewende geht. Wir fordern jetzt schlicht mehr Tempo und ein All-in bei Photovoltaik seitens der Stadt.

Wie dabei mit Liegenschaften in Oggersheim umgegangen wird, werden wir genau und bereitwillig begleiten,“ konstatiert Gebauer die Position der Oggersheimer Christdemokraten abschließend.

Quelle CDU Lu / Foto MRN News Archiv

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail