Hockenheim – Jahresrückblick der Stadtbibliothek

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Hockenheim) – Die Stadtbibliothek blickt auf ein erfolgreiches und turbulentes Jahr zurück. 2022 erreichte sie mit 655 Neuanmeldungen einem neuen Spitzenwert. Zu- dem wurden nach statistischer Auswertung 101.475 Entleihungen getätigt. Dazu zählen auch die 24 Medienkisten, die 972 Medien umfassen und von Institutionen bestellt werden können. „Es freut uns sehr, dass die Arbeit der Stadtbibliothek dermaßen geschätzt und gut angenommen wird. Für diese unglaublichen Zahlen können wir unseren treuen Leserinnen und Lesern, den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sowie den engagierten Pädagoginnen und Pädagogen nur von Herzen danken. Wir hoffen, Sie alle bleiben uns auch weiterhin treu und vor allem lesefreudig“, so Anna Maria Lenz, Leiterin der Stadtbibliothek. Die Ausleihzahlen sowie die Neuanmeldungen zeigen, die Stadtbibliothek trifft auch mit den 3.036 neu angeschafften, eingearbeiteten und ausgeliehenen Medien den Geschmack der Nutzerinnen und Nutzer. Nach einer coronabedingten Pause konnten ab April wieder Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem wurden daraufhin die Vorlesestunden, das Ka- mishibai-Lesen und die Bilderbuchkinos für Kleinkinder ab drei Jahren wie- der aufgenommen. Möglich machte dies das Engagement der Vorlesepatinnen. „Herzlichen Dank an dieser Stelle für den steten Einsatz und das kon-

struktive Feedback“, so Lenz. Zudem wurde das Überraschungskino für Kin- der ab sechs Jahren durch eine neue Reihe, dem Zehntscheunenkino für Erwachsene, ergänzt. Das Angebot wurde gut angenommen und hat sich

innerhalb weniger Monate bereits fest etabliert.

Vor den Sommerferien bot die Stadtbibliothek digitale Zeichenkurse für Schulklassen an und nahm in Kooperation mit dem Pumpwerk am Sommer-ferienprogramm teil. In Zusammenarbeit mit der VHS Hockenheim wurden in den Sommerferien Gutscheine für die Kursgebühr der VHS in der Bibliothek versteckt, die sich interessierte Finderinnen und Finder mitnehmen konnte. Mit der „Ostertüte to go“ wurden insgesamt acht Bastelaktionen mit

93 kleinen Bastlerinnen und Bastlern durchgeführt. Auch Gamerinnen und Gamer kamen nicht zu kurz. Sie konnten am „Gamingnachmittag“ verschiedene Retro-Games auf Konsolen von Pascal Kühner austesten. Kühner, selbst ein Liebhaber von Retro-Videospielen, bietet mit seiner „Retro Gaming Lounge“ Gleichgesinnten die Möglichkeit, sich auszutauschen und gemeinsam die Retro-Games zu spielen.

Im Herbst konnte die Stadtbibliothek Harald Schneider begrüßen, der in einer unterhaltsamen Lesung seinen neuesten Palzki-Krimi vorstellte. An diesem Krimiabend wurde nicht nur viel und herzlich gelacht, sondern auch ein Einblick in die Arbeit des Schriftstellers gewährt. Die Autorengruppe LeseZeit unterhielt unter dem Motto „Gebabbelt und geschwätzt“ mit Geschichten und Versen in verschiedenen Dialekten, die mal anrührten, mal lustig, aber immer ergötzlich waren.

Insgesamt wurden 42 Veranstaltungen mit 1.006 Besucherinnen und Besuchern angeboten und durchgeführt. Diese Zahl wird noch von den 40 Klassenführungen mit 1.177 Schülerinnen und Schülern übertroffen.

Weitere Informationen zur Hockenheimer Stadtbibliothek erhalten Sie telefonisch unter 06205 212451 oder 06205 212452, per Mail an stadtbiblio-thek@hockenheim.de, auf der Homepage der Stadtbibliothek www.bibliothe-ken.komm.one/hockenheim/ oder auf Instagram @stadtbibliothek.hocken-

heim und Facebook @StaBiHockenheim.