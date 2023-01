Heidelberg – Telefonbefragung der Heidelberg-Studie startet am 16. Januar!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was sind die wichtigsten Probleme in Heidelberg? Wie wohl fühlen Sie sich in der Stadt? Wie hat sich Heidelberg in den vergangenen Jahren entwickelt? Und wie gehen Sie mit zukünftigen Herausforderungen um? Fragen wie diesen geht die jährliche Heidelberg-Studie auf den Grund. Die telefonische Erhebung beginnt am Montag, 16. Januar 2023. Befragt werden 1.000 zufällig ausgewählte Heidelbergerinnen und Heidelberger ab 16 Jahren. Die Stadt Heidelberg hat hierfür die Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH in Mannheim beauftragt. Die Umfrage wird streng anonym durchgeführt. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Sämtliche Datenschutzbestimmungen werden strikt eingehalten, Ergebnisse werden anonym ausgewertet. Die Ergebnisse werden Mitte 2023 veröffentlicht. Die Heidelberg-Studie 2023 ist die 18. Befragung zur Lebenssituation in Heidelberg. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Stadtentwicklung Heidelbergs. Die erste Heidelberg- Studie wurde 1994 durchgeführt. Die bisher erschienenen Heidelberg-Studien sind im Internet unter www.heidelberg.de/heidelberg-studie zu finden.

