Heidelberg – SPILLOVER: Podcast der Kreativwirtschaft Heidelberg mit Julia Sentman: Mit Kräuterwissen, Leidenschaft und Mut zum Erfolg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Kräuterwissen ein Unternehmen gründen und als „moderne digitale Kräuterfee“ in Fernsehshows auftreten, das umreißt Julia Sentmans Werdegang in den vergangenen Jahren. In der neuen Folge des Podcasts „Spillover – aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg gibt Julia Sentman Einblicke in ihr Wirken rund um „urbarium“ – ein kleines, wachsendes Unternehmen im Bereich Natur und Nachhaltigkeit. Anfangs als Workshop gestartet, konnte eine treue Community aufgebaut werden, aus dem sich ein Onlineshop, ein Blog, Seminarangebote und eine Kräuterfirma entwickelt haben. Bekannt wurde Julia Sentman auch durch mehrteilige Filmbeiträge im SWR und WDR, in denen sie den Zuschauern ihr Kräuterwissen näherbringen durfte. Im Podcast-Interview mit Moderatorin Susan Weckauf erklärt die gelernte Pharmazeutin und Pädagogin, welche Wege sie gegangen ist, um aus dem Projekt ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, welche mutigen Entscheidungen sie dabei treffen musste und warum das richtige Umfeld so wichtig für den Erfolg ist. Die neue Podcastfolge mit überschwappenden Ideen aus der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft ist ab sofort auf den gängigen Podcast-Plattformen online.

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg stehen alle Folgen ebenfalls zum Anhören bereit:

www.youtube.com/StadtHeidelberg Podcast „Spillover – aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht!“ Apps und Augmented Reality, Medien und Musik, Fotografien und Werbestrategien: Wer sind die kreativen Köpfe hinter originellen Ideen und Technologien? Welche Effekte haben Kreativprodukte und künstlerische Werke auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft? Wo finden kreative Leistungen konkret Anwendung? Und wie gedeihen Kreativität und Innovation? Der Podcast „Spillover“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg rückt die Heidelberger Kreativen und ihre überschwappenden Ideen auf andere Branchen und

Bereiche in den Mittelpunkt. Der kostenlose Audio-Podcast wird von der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Podcast- und Videoproduktionsfirma „bildbrauerei“ produziert und von Susan Weckauf moderiert. Eine Übersicht über alle bisherigen Folgen gibt es unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.