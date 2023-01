Heidelberg – Grundlagen des Buchbindens

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was sind die wichtigsten Probleme in Heidelberg? Wie wohl fühlen Sie sich in der Stadt? Wie hat sich Heidelberg in den vergangenen Jahren entwickelt? Und wie gehen Sie mit zukünftigen Herausforderungen um? Fragen wie diesen geht die jährliche Heidelberg-Studie auf den Grund. Die telefonische Erhebung beginnt am Montag, 16. Januar ... Mehr lesen »